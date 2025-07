Mick Jagger contou com um fim de semana muito especial. O cantor festou os seus 82 anos de vida no sábado, dia 26 de julho.

A data foi destacada no Instagram pela noiva do vocalista dos Rolling Stone, Melanie Hamrick, que publicou na rede social duas fotografia de ambos e ainda uma divertida imagem em que o artista aparece com o filho.

Sobre esta última imagem, que foi a que despertou mais atenção, Mick Jagger surge na brincadeira com o menino, Deveraux Octavian Basil, de oito anos, ambos com umas orelhas de coelho na cabeça. "Feliz aniversário", pode ler-se na legenda da partilha, que recebeu várias mensagens de carinho na caixa de comentários.

Mick Jagger e Melanie Hamrick, recorde-se, conheceram-se em 2014. Namoraram durante dois anos e deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, Deveraux, em 2016. O menino é o oitavo filho do cantor.

A vida pessoal da estrela Mick Jagger

O vocalista dos Rolling Stone, Mick Jagger, nasceu no dia 26 de julho de 1943 e é filho de um professor de educação física e uma mãe cabeleireira.

Em 1970, o músico foi pai pela primeira vez, de Karis Hunt Jagger, com a ex-atriz americana Marsha Hunt. Nesse mesmo ano, o artista conheceu a atriz Bianca Pérez Mora-Macias, com quem deu o nó em 1971 e foi a única mulher com quem se casou legalmente. No dia 21 de outubro de 1971, o casal viu nascer a primeira e única filha em comum, Jade. O divórcio chegou depois em 1978.

Mick Jagger esteve depois junto de Jerry Hall durante 23 anos e foram pais de quatro filhos: Elizabeth Scarlett, James Leroy Augustine, Georgia May e Gabriel Luke Beauregard.

O artista é também pai de Lucas Maurice, fruto de um caso que teve com a modelo brasileira Luciana Morad, no final dos anos 90.

O início dos Rolling Stones

Mick Jagger conheceu Keith Richards nos tempos de escola, mas os acabaram por se afastar por causa do cantor ter mudado de escola. No entanto, durante a faculdade voltaram a juntar-se e acabaram por criar a banda Little Boy Blue and the Blue Boys, juntamnete com Dick Taylor, Alan Etherington e Bob Beckwith.

Mas a banda acabou depois de Mick Jagger e Keith Richards terem conhecido Brian Jones e Ian Stewart, nascendo depois os Rolling Stones.

Brian Jones foi quem liderou a banda nos seus primeiros tempos, que tocavam na altura covers. Em 1963, Andrew Loog Oldham encorajou os artistas a escreverem e a compor as suas próprias músicas. O sucesso chegou depois com temas originais, como '(I Can't Get No) Satisfaction' (de 1965), 'Get Off of My Cloud' (de 1965) e 'Paint It, Black' (de 1966).

Apesar dos vários álbuns lançados até ali, 'Aftermath', de 1966, foi o primeiro trabalho de apenas originais da banda.

Embora a banda nunca se tenha separado oficialmente, o que é certo é que nos anos 80 Mick Jagger e Keith Richards tiveram alguns conflitos. E chegaram a lançar projetos a solo durante um breve hiato. Mas reuniram-se novamente para o álbum 'Steel Wheels', em 1989.