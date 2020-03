Neste momento de isolamento há comportamentos que devemos adotar em casa para manter a saúde física e contribuir para o normal funcionamento do nosso corpo.

A água tem um papel fundamental para o nosso corpo e desempenha várias funções essenciais como:

- Transporte de nutrientes;

- Eliminação dos resíduos e toxinas desnecessários através da urina;

- Regulação da temperatura corporal pela perda de suor;

- Lubrificação e proteção das articulações;

- Contribuição para o bom funcionamento cognitivo e de humor;

- Prevenção da obstipação; entre outras.

Por esta razão, em média, deverá ingerir pelo menos 1,5 litros de água por dia (dependendo de diversos fatores como o gasto energético diário, o peso corporal e a quantidade diária ingerida de diversos nutrientes como a fibra, por exemplo). Se não beber água suficiente pode originar desidratação provocando sintomas como fadiga, dores musculares, pressão arterial baixa e ritmo cardíaco acelerado.

Para além da água pura sabia que existem bebidas e alimentos que contribuem para a sua hidratação diária? Fique a conhecer alguns deles:

1. Chá

Da mesma forma que comer uma grande variedade de frutas e legumes ajuda a garantir uma ingestão completa de vitaminas e minerais, uma variedade de chás também garante uma vasta gama de micronutrientes. Seja quente ou frio, o consumo de chá, aliado a uma alimentação e estilo de vida saudáveis, traz diversos benefícios ao corpo como perda de gordura, redução da tensão arterial, fortalecimento dos ossos e do sistema imunitário, prevenção do processo de envelhecimento e contribui para melhorar o humor.

No entanto, tudo depende da forma como estes são preparados e qual o tipo de chá utilizado. Para além disso deve também ter em atenção as doses que ingere. Lembre-se, tudo o que é demais faz mal. Poderá adicionar alimentos como o limão, gengibre ou canela para potenciar as propriedades.

2. Melancia

A melancia é uma das frutas com maior teor de água que existe. Uma porção (160g) de melancia contém mais de 120ml de água, para além de vários nutrientes importantes como vitamina A, vitamina C e magnésio. Pelo seu elevado teor de água, a melancia tem poucas calorias o que contribui para uma perda ou manutenção do peso corporal.