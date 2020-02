1. Dê prioridade ao consumo de frutas, verduras, legumes e cereais integrais;

2. Lembre-se das proteínas de origem vegetal, adicione ao seu prato leguminosas, frutas oleaginosas (amêndoa, noz, amendoim, caju, entre outros), sementes e pseudocereais como a quinoa, amaranto e trigo sarraceno.

3. Seja flexível e incorpore produtos de origem animal ocasionalmente ou consuma apenas durante as festividades ou em épocas especiais aproveitando essa refeição com a família.

4. Coma de forma menos processada, opte por produtos mais naturais.

5. Limite o consumo de açúcar ou de alimentos com adição de açúcar ou edulcorantes alimentares.

Se respeitar estes princípios terá benefícios não só a nível cardiovascular, como na sua saúde intestinal e no controlo ou perda de peso corporal. Isto deve-se ao fato do consumo de alimentos processados com adição de sal e/ou de açúcar ser drasticamente reduzido com a prática deste tipo de alimentação e, por outro lado, haver um maior consumo de alimentos naturais ricos em fibras e gorduras saudáveis.

No que diz respeito ao ambiente, a redução do consumo de carne contribui para a preservação dos recursos naturais uma vez que o cultivo de alimentos de origem vegetal requer muitos menos recursos do que a criação de animais para consumo (cerca de 11 vezes menos energia) e para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa em cerca de 7%.

Relativamente às deficiências nutricionais, lembre-se que uma dieta flexitariana, tal como o nome indica, oferece flexibilidade para consumir produtos de origem animal ocasionalmente pelo que, se for bem planeada e equilibrada, fornece todos os nutrientes essenciais ao nosso corpo.

Fica aqui uma ideia de um dia a pôr em prática uma dieta flexitariana:

Pequeno-almoço: Panquecas vegan de banana e aveia

Lanche da manhã: 1 peça de fruta

Almoço: Salada fria com camarão, feijão preto, ervilhas e abacate

Lanche da tarde: Pudim de chia com granola

Lanche da tarde: 1 peça de fruta

Jantar: Bolonhesa de lentilhas com espiralizado de cenoura

Um artigo da nutricionista Catarina Sofia Correia, da Clínica Tejo Saúde, Parceira Fitness Hut - Grupo VivaGym.