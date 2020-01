Para manter um estilo de vida equilibrado é essencial a prática de uma alimentação saudável e consciente. Um dos hábitos alimentares que devemos ter é fazer várias refeições equilibradas durante o dia: um pequeno-almoço, um lanche a meio da manhã, um almoço, um lanche a meio da tarde e um jantar. Mas, nem sempre é possível fazer todas estas refeições pela falta de tempo, por não saber quais os alimentos mais adequados ou porque simplesmente não temos fome.

No entanto, o nosso dia alimentar deve ser bem distribuído e devemos, não só pelo nosso bem-estar físico, mas também bem-estar mental, respeitar os pequenos “intervalos” ou “pausas” durante o dia de trabalho e aproveitar para fazer uma refeição, seja ela principal ou apenas um pequeno snack, evitando ficar muito tempo sem comer.

Quando estes intervalos não são respeitados, o que se verifica frequentemente é uma maior sensação de fome no final do dia, normalmente antes do jantar. E quando isto acontece não há qualquer controlo nos alimentos que serão ingeridos nem nas suas porções.

A fome que se sente no final do dia pode ser um pouco ingrata não só porque ainda é cedo para jantar ou porque já é tarde para fazer um lanche. Primeiro, um dos fatores que temos que perceber é se realmente sentimos fome ou se é vontade de comer, ou seja, a fome é física ou é emocional?

Antes de comermos qualquer alimento devemos fazer esta pergunta: “Estou fisicamente com fome?”. Caso consiga responder que não e que até aguenta até ao jantar então deve perceber a fonte desta fome emocional: Será um hábito? Será que é por se sentir ansioso ou chateado, deprimido ou aborrecido? Se responder que sim a alguma destas questões então é provável que esteja a ingerir mais calorias do que aquelas que o corpo necessita.