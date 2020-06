Relativamente à ingestão de nutrientes, numa dieta vegetariana é fácil alcançar ou até mesmo exceder o aporte energético adequado, pois inclui alimentos com alta densidade energética, como frutas oleaginosas, sementes, gorduras vegetais, entre outros. O consumo equilibrado destes alimentos, fornece todos os aminoácidos essenciais sendo assim possível alcançar as necessidades adequadas de proteína.

No que toca à ingestão de gordura um padrão vegetariano inclui, normalmente, uma quantidade menor de gordura total e gordura saturada comparativamente a um padrão não-vegetariano. Quanto aos minerais, uma dieta vegetariana é geralmente associada a um aumento de fibras, ácido fólico, magnésio, vitaminas C e E, e um conteúdo de fitoquímicos elevado.

No entanto deve-se ter especial atenção à ingestão da vitamina B12, vitamina D, cálcio, zinco, ferro, iodo e ácidos gordos essenciais. Os alimentos devem ser a principal opção para alcançar as necessidades nutricionais, mas, simultaneamente à alimentação, a suplementação é também um fator a ter em conta especialmente no caso da vitamina B12 dada à inexistência de fontes nutricionais desta numa dieta vegetariana.

Sucesso depende da variedade

Optar por escolhas alimentares adequadas e um estilo de vida saudável é essencial não só na adoção de uma dieta vegetariana como também numa dieta não vegetariana. Há evidências que os vegetarianos têm índices de mortalidade mais baixos do que a população em geral, mas o mesmo já não se verifica quando estes são comparados com grupos semelhantes não-vegetarianos que seguem um estilo de vida saudável e consciente.

O sucesso de uma dieta vegetariana sustentável depende da variedade, sabor e prazer à mesa, indo de encontro com a tradição e cultura alimentar de cada indivíduo. É importante que quem queira adotar uma dieta vegetariana a longo prazo, procure aconselhamento num nutricionista.