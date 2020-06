- No prato principal coloque sempre uma leguminosa (que pode ter diversas apresentações como hambúrgueres, caseiros, caldeiradas, tofu, feijoadas, pasta de grão, etc.) e/ou um cereal, de preferência integral.

- Alguns acompanhamentos cereais possíveis: arroz, massas, aveia, quinoa, cevada, seitan (glúten de trigo), etc.

- Inclua no seu dia duas a três doses de vegetais, no acompanhamento dos pratos principais, coma sopa, e pode incluí-los em batidos, por exemplo ou comer em snacks (palitos de cenoura, pepino, tomatinhos cherry, etc);

- Nos pequenos lanches e pequeno-almoço use frutas, iogurtes vegetais fortificados com cálcio, sementes, nozes, amêndoas, avelãs, tremoços ou preparações que os incluam, como granolas, barras, panquecas, bolachinhas caseiras…;

- Faça diversas refeições ao dia, variadas e coloridas;

- Pode ser necessário, fazer suplementação de vitamina B12 (quase sempre). Peça ao seu médico de família ou fale com o seu nutricionista para pedir a análise ao sangue, avaliar e posteriormente definir a dosagem que vai suplementar;

Se tem dúvidas ou se se sente inseguro com a transição para um dieta vegetariana é importante que se consulte com um dietista/nutricionista experiente, que conheça a alimentação vegetariana, para lhe desenhar um plano alimentar adequado.

Os conselhos são de Cláudia Maranhoto, nutricionista na Clínica Mais Bem Estar Viseu em parceira com o Fitness Hut - Grupo VivaGym.