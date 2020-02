As doenças cardiovasculares são responsáveis por quase um terço de todas as mortes no mundo. Só em Portugal, cerca de 35 mil portugueses morrem anualmente por doenças cardiovasculares. A dieta e um estilo de vida mais saudáveis desempenham um papel muito importante na saúde do coração e podem diminuir o risco de doença cardíaca atuando na pressão sanguínea, nos níveis de triglicéridos (TG), nos níveis de colesterol ou de inflamação.

Neste artigo vou revelar 5 alimentos que deve consumir para maximizar a sua saúde cardíaca para poder aproveitar durante vários anos o dia de São Valentim com a sua cara metade e, principalmente, para garantir mais anos de vida com qualidade:

1. Abacate

O abacate é uma excelente fonte de gorduras monoinsaturadas. Este tipo de gordura é a que que o nosso organismo melhor tolera. O seu consumo está associado à diminuição do LDL (“colesterol mau”) que, por sua vez, diminui o risco de doença cardíaca. Por outro lado, os abacates são ricos em potássio, nutriente essencial para a saúde do coração contribuindo para a diminuição da pressão arterial. Ainda assim o seu consumo deve ser moderado, não ultrapassando meio abacate por dia (aproximadamente 140g).

2. Tomates

Os tomates são ricos em licopeno, um pigmento natural com poderosas propriedades antioxidantes. Estes previnem os danos sofridos pela oxidação das células e inflamações, as quais podem contribuir para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Níveis baixos de licopeno no sangue estão associados a um maior risco de ataque cardíaco e de derrames. Por outro lado, consumir com regularidade tomates aumenta os níveis de HDL (“bom colesterol”).

3. Noz