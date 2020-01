4. Pimento vermelho

O pimento vermelho é um alimento rico em vitamina C, que tem um papel muito importante no sistema imunitário, principalmente quando já se encontra doente. No entanto o pimento poderá ser indigesto para algumas pessoas, se esse é o seu caso então deverá evitá-lo.

5. Sopa

Preparada com legumes, hortaliças e leguminosas, é uma ótima opção para combater as baixas temperaturas, saciar a fome e ainda enriquecer-nos com fibra, vitaminas e minerais. A fibra contribui para o bom funcionamento intestinal e regulação do colesterol sanguíneo, e as vitaminas e os minerais, essenciais ao organismo, podem ajudam a prevenir gripes e constipações. Além disso, a ingestão de sopa ajuda a hidratar o organismo e todos sabemos o quão difícil é beber, pelo menos, 1,5 L de água diariamente nesta época do ano.

6. Aveia

Quando estiver doente, experimente fazer papas de aveia quentes. Os flocos de aveia são uma excelente fonte de vitamina E, que estimula o sistema imunitário. Por outro lado, contém polifenóis (antioxidantes) e fibras que também fortalecem o sistema imunitário e promovem a saciedade.

7. Curcuma

A curcumina, o composto natural da curcuma é um potente composto anti-inflamatório. Foi demonstrado que aumenta a atividade das células imunes e melhora a ação dos anticorpos (os “soldados” do seu corpo). Certifique-se que combina a curcuma com pimenta preta de forma a aumentar significativamente a absorção de curcumina. Experimente fazer a bebida “Golden Milk” - adicione a uma bebida vegetal (bebida de amêndoa, por exemplo), adicione gengibre, curcuma, pimenta preta, canela e óleo de coco.

As recomendações são da nutricionista Catarina Sofia Correia Catarina, da Clínica Tejo Saúde em parceira com o Fitness Hut - Grupo VivaGym.