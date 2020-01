Algumas pessoas evitam o consumo de alimentos condimentados com especiarias mais fortes e picantes por duas razões: por desgostarem do sabor e, em outros casos, porque acreditam que precisam de excluir completamente este tipo de especiarias da dieta para se manterem saudáveis.

No entanto, o consumo moderado de alimentos como a canela, o açafrão ou curcuma, o alho, o gengibre, cominhos e pimenta tem sido associado a vários benefícios para a saúde. Aqui ficam alguns deles:

1. Melhoram a Saúde Cardiovascular

Habitualmente um maior consumo de especiarias está associado à diminuição da adição de sal nos alimentos. Consequentemente, a diminuição de sal na dieta está associada a uma menor incidência de mortes causadas por doenças cardiovasculares. Por outro lado, alguns estudos sugerem que as especiarias podem reduzir os níveis de colesterol “mau” (LDL) no organismo quando usadas com moderação.

2. Aceleram o metabolismo

Vários estudos indicam que certas especiarias como o cominho, canela, açafrão, pimenta e pimentão contribuem para aumentar a taxa de repouso metabólico e diminuir o apetite. Ainda assim, lembre-se que um único alimento por si só não é a solução para uma significativa perda de peso. Para esse efeito deve combinar o consumo deste tipo de alimentos com uma dieta saudável e um estilo de vida ativo.

3. Combatem a inflamação e possuem uma ação antibacteriana

A curcumina, uma substância presente na curcuma, reduz a inflamação do organismo. Da mesma forma, segundo a medicina ayurvédica, as propriedades anti-inflamatórias do gengibre e do alho melhoram os sintomas de diversas doenças auto-imunes, dores de cabeça e até náuseas. Além disso o cominho e a curcuma possuem poderosas propriedades antioxidantes e antibacterianas sendo o seu consumo benéfico contra as bactérias nocivas para o organismo.