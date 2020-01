Na maioria das bebidas alcoólicas, a grande fatia em calorias provém do álcool. Já nos vinhos licorosos, licores e alguns espumantes, o peso do açúcar é considerável.

Um grama de álcool equivale a 7 kcal, enquanto a mesma quantidade de açúcares, a 4 kcal. Ao calcular o valor energético de uma dieta é preciso não esquecer o contributo calórico do álcool.

Uma bebida com um teor alcoólico de "10% vol." contém 10 ml de álcool puro em 100 ml de água. Como 1 grau alcoométrico (1% vol. ou 1º) corresponde a 8 g de álcool por litro, um vinho com 12% vol. contém 96 gramas de álcool por litro, ou seja, 9,6 gramas de álcool por 100 ml.

Em média, um copo de vinho (cerca de 100 ml) com 12% vol. fornece cerca de 76 kcal. Este varia consoante o teor de açúcares. Nos vinhos secos e meio-secos, os teores de açúcar são mais reduzidos, ao contrário dos meio-doces e doces, nos quais os valores são mais elevados.

Panaché

250 mil

<0,5% vol.

33 kcal

A mistura de meia cerveja com meia gasosa chama-se panaché. O caseiro, ao contrário do comprado, apesar de ter menos quantidade (200 ml), tem mais álcool (2,5% vol.) por ser preparado com cerveja tradicional com álcool. Por isso, brinda-nos com mais calorias (62).

Imperial

200 ml

5,1% vol.

64 kcal

Uma garrafa de cerveja, por ter maior capacidade (330 ml), é mais calórica do que uma imperial: 106 quilocalorias.