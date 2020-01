Em determinadas épocas do ano, os excessos alimentares estão inevitavelmente presentes na mesa de todos os portugueses. Siga as sugestões do médico Pedro Lobo do Vale, especialista em medicina geral e familiar e presidente da Associação portuguesa de Alimentação Racional e Suplementos Alimentares, para reduzir a sensação de estômago cheio.

Quais as melhores estratégias para aliviar a sensação de enfartamento, azia e desconforto gasto intestinal? - Evite alimentos ou refeições muito ricas em gordura: fritos, carnes gordas, queijos e enchidos são alguns dos responsáveis pelas queixas de enfartamento na época festiva. A gordura aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, significando isto que, os alimentos demoram mais tempo a ser digeridos e a sair do estômago para o intestino após o processo de digestão; - Faça uma caminhada ou uma atividade em família: ainda que seja um momento de descontração, a falta de movimento dificulta a passagem dos alimentos pelo sistema digestivo levando a uma sensação de inchaço abdominal e enfartamento. - Termine a refeição com algo que apoie a digestão: uma infusão de plantas como a erva-príncipe, a hortelã-pimenta e o dente-de-leão são apenas algumas das plantas que podem ajudar a facilitar o processo digestivo depois de se cometerem alguns excessos, pelo seu efeito estimulante das secreções digestivas e suavizante das mucosas do aparelho digestivo. - Outra alternativa que ajuda a regular a acidez do estômago e evitar a azia consiste na diluição de uma colher de café de bicarbonato de sódio em 100ml de água morna. As sugestões são do médico Pedro Lobo do Vale.