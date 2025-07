Manuel Luís Goucha mostrou publicamente o seu apoio a Suzana Garcia, candidata à Câmara Municipal da Amadora nas eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025.

Na sua página de Instagram, o apresentador da TVI partilhou uma imagem da advogada e teceu-lhe os maiores elogios na legenda da publicação.

"Uma vez mais honra-me presidir à comissão de honra de Suzana Garcia na campanha à presidência da Câmara Municipal da Amadora.

Da candidata conheço-lhe o caráter, a fibra, a capacidade de se indignar com as injustiças sociais e se as há no concelho a que quer presidir. Há quatro anos a Suzana perdeu por poucos votos, porém o PSD que a apoiou conseguiu então, com ela, o melhor resultado dos últimos 20 anos", referiu a cara da estação de Queluz de Baixo.

Manuel Luís Goucha enalteceu ainda o facto de Suzana, de modo a conhecer de perto os problemas e dificuldades das pessoas residentes do concelho, se ter mudado para o local.

"No mês seguinte às eleições a Suzana mudou-se para a Amadora e no terreno passou a conhecer os problemas mas também as potencialidades do concelho. Assim iniciou todo um aprendizado. Nas ruas passou a ouvir as pessoas conhecendo-lhes anseios e receios. Quatro anos depois apresenta-se a todos os amadorenses como uma candidata muito bem preparada e com vontade de fazer", refere o comunicador.

"Suzana Garcia não é mulher de seguir atrás mas sim de rasgar caminhos. Tem a capacidade de desagradar, porque servir a comunidade nem sempre é sinónimo de agradar, servir a coisa pública é fazer o melhor que fôr possível. Não lhe falta esperança e determinação, de pouco vale a esperança sem aquela. Pelas pessoas se candidata e em vencendo as eleições de 12 de Outubro é a Amadora que fica a ganhar", concluiu Manuel Luís.

Apoio a Suzana Garcia chega novamente quatro anos depois

Esta já não é a primeira vez que Goucha apoia Suzana Garcia, tal como este referiu na publicação de agora.

Em 2021, a advogada endereçou-lhe o mesmo convite, para este presidir à comissão de honra, o que foi aceite pelo comunicador. Na altura, numa entrevista à SIC Notícias, Suzana explicou a decisão, mencionando que isso já tinha acontecido no passado quando o apresentador apoiou José Sócrates e António Costa.

"O Manuel Luís Goucha é um homem independente que apoiou a pessoa que está no partido que tem o perfil adequado para a sua missão. Naquele momento nós ainda não conhecíamos o que viria a acorrer com o senhor engenheiro José Sócrates, o Manuel Luís Goucha apoiou-o como, aliás, apoiou o povo português. Apoiou no cavalo certo, o senhor engenheiro Sócrates ganhou", lembrou.

"A seguir apoiou o António Costa porque achou que o António Costa era o melhor autarca para Lisboa. E o António Costa ganhou. Agora apoia-me a mim, candidata à presidência da Câmara Municipal da Amadora. E, seguindo a mesma regra, não há duas sem três, também irei ganhar", confessou Suzana, na altura.

O apresentador foi criticado e, uma das vezes no âmbito do seu extinto programa 'Goucha', que ocupava as tardes da TVI e que recebeu a primeira cigana a entrar num curso superior em Tomar. Ao partilhar uma foto desse momento, uma internauta comentou o seguinte:

"Manuel Luís Goucha a esquecer-se, por momentos, que apoia uma candidata, Suzana Garcia, que profere discursos racistas, xenófobos e populistas", recebendo de resposta do apresentador: "Essa é a sua opinião. Não é a minha".