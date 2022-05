A integração da prática desportiva quando se tem uma rotina muito exigente pode ser um verdadeiro desafio. A pensar em quem pretende treinar mas sente que nunca tem tempo suficiente, o Urban Sports Club reuniu algumas sugestões de modalidades e formas de praticar desporto que podem ser executadas em menor tempo. “Se praticarmos desporto de forma regular, variando a nossa rotina de treinos e encontrando diferentes formas de nos desafiarmos, será natural vermos uma grande melhoria da condição física e sensação de bem-estar –mesmo que tenhamos uma rotina mais exigente ou menos flexível”, reforça a marca.

HIIT – Treino Intervalado de Alta Intensidade

O acrónimo significa “High Intensity Interval Training” - Treino Intervalado de Alta Intensidade”. Tal como o nome indica, este tipo de treino implica vários momentos de exercício muito intenso, conciliados com pausas mais curtas – induzindo um grande gasto calórico, ao recrutar bastante a capacidade muscular e cardiorrespiratória dos praticantes.

É possível praticar aulas de HIIT com diferentes durações – mais curtas, de 15 minutos, a aulas um pouco mais longas, de 30 a 45 minutos -, e em vários parceiros do Urban Sports Club, como na Rounds Academy, em Campo de Ourique.

Cycling

Pedalar é uma excelente opção para quem gosta de modalidades dinâmicas e com forte recrutamento da capacidade cardiorrespiratória. Há diversas formas de praticar cycling – nomeadamente outdoor ou indoor, sozinho ou acompanhado -, mas uma das formas com maior adesão serão provavelmente as aulas indoor.

Estas aulas costumam ter uma duração entre 30 a 45 minutos, são orientadas por um professor e acompanhadas por música alta e energética – tornando-se uma forma muito divertida de praticar desporto e que em muito pode contribuir para desconectar das preocupações do dia de trabalho ou vida pessoal.

Com o Urban Sports Club, é possível praticar cycling em locais como o StudioRise – o mais recente espaço em Lisboa onde é possível pedalar ao som de música dos anos 90 e 80.

Treino Funcional

O treino funcional exige a integração de exercícios de elevado gasto calórico, onde habitualmente vemos vários grupos musculares a serem recrutados simultaneamente. Nesse sentido, é comum ver este tipo de treino a ser organizado em sessões de 30 minutos e que podem ser mais uma opção para quem não tem muito tempo livre.

Existem vários locais onde é possível experimentar treinos funcionais – já que é um tipo de treino que requer pouco ou nenhum material externo. Em Carnide, o F45 Training tem várias propostas para este treino.

Natação

A natação é uma modalidade cujos inúmeros benefícios já conhecemos: esta uma modalidade muito completa, que exercita vários grupos musculares em simultâneo, trabalha a coordenação motora e melhora a respiração. Nesse sentido, torna-se também uma excelente opção para praticantes com menos tempo: numa aula de 1 hora, pode ser possível queimar até 450 kcal.

O facto de ser um desporto de baixo impacto pode também ser importante para praticantes com outras condicionantes à prática desportiva – já que apresenta um menor risco de lesões do que numa atividade de maior impacto.

Cross Training

Um treino intenso e que rapidamente nos faz chegar ao nosso limite – esta podia ser uam forma muito universal de descrever o Cross Training. Existem várias formas de praticar esta modalidade, sendo que é, de facto, uma opção bastante desafiante e que garante um elevado gasto calórico, podendo ser, por isso uma opção viável para quem não tem muito tempo disponível. Além disso, a maioria dos locais onde podemos encontrar este tipo de treino têm horários mais alargados – permitindo uma melhor integração na rotina de cada um.

Através da subscrição no Urban Sports Club, é possível praticar esta modalidade em locais como a TrenD Crossfit, em Lisboa.

Recentemente, o Urban Sports Club anunciou uma nova ferramenta – o video on demand -, que permite acesso a aulas gravadas e orientadas em português, disponíveis a qualquer hora do dia. A novidade pode também ser uma solução para dias mais agitados ou rotinas mais ocupadas, já que confere flexibilidade total aos subscritores para decidirem que modalidade pretendem praticar e durante quanto tempo – tudo a partir de casa.