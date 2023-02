O bouldering é uma modalidade muitíssimo semelhante à escalada tradicional, mas sem o uso dos equipamentos de segurança convencionais e em paredes geralmente mais pequenas. A ideia é replicar a subida de rochas, sendo que ambos os formatos podem ser praticadas totalmente indoor. Para quem quiser experimentar estas modalidades, o Urban Sports Club reuniu 5 boas razões para começar a fazê-lo.

1. Um treino de corpo inteiro

Independentemente do nível de dificuldade do percurso, os braços, pernas, abdominais, ombros, costas e as nádegas são trabalhados durante todo o tempo de exercício, de forma a manter o corpo agarrado à parede. É um esforço, que, literalmente, envolve o corpo todo, deste a ponta dos dedos pés até à ponta dos dedos das mãos.

2. Um treino de estratégia

Além de ser uma atividade muito física, a escalada e o bouldering exigem muito do cérebro. Para alcançar o cume é necessária uma boa dose de estratégia. Uma vez iniciada a subida, aprende-se a reagir de forma flexível ao inesperado e a estudar as melhores alternativas, com base em variáveis como dificuldade, peso etc.

3. Um treino anti-stress e de confiança

Um treino destas modalidades é uma ótima forma para pôr de lado o trabalho, as preocupações e limpar a cabeça. O praticante da escalada concentra-se a 100% no que está a fazer, em si próprio, no seu corpo e no seu movimento. De outra forma não conseguirá chegar ao topo. Após apenas meia hora de treino, não só fez um ótimo trabalho mental e físico como, ao sentir que atingiu um objetivo, ganha uma sensação de orgulho, que funciona como um ótimo estímulo para a autoestima.

4. Um treino com uma comunidade fantástica

Este impulso de confiança acontece, também, devido ao sentido de comunidade que existe nestas modalidades. Pessoas apaixonadas por subir paredes estão sempre por perto para ajudar, prontas a dar conselhos e dicas técnicas para alcançar os objetivos. A escalada praticada em conjunto convida à diversão, e à motivação de ultrapassar os desafios em conjunto.

5. Um treino para todos

A escalada e o bouldering são adequados para todos os níveis. Na parede encontram-se diferentes cores e feitios de blocos. Cada cor de bloco significa uma dificuldade de percurso. Alguns percursos são criados para trabalhar mais o equilíbrio, outros a força e outros a flexibilidade, permitindo que cada praticante adeque o treino ao seu ritmo e objetivos. Muitos clubes oferecem, até, espaços para crianças, para que as famílias se possam divertir em conjunto.

