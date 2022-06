Uma boa estratégia para fazer exercício pode passar por optar por fazer exercícios ou modalidades que não costumamos fazer no nosso plano de treinos normal – incluindo, assim, uma forma de quebrar a rotina que pode ter resultados muito positivos no que toca à vontade de continuar a treinar. Por isso, o Urban Sports Club reuniu algumas modalidades e espaços que podem ser ótimas opções para novas formas de praticar desporto.

Pole Dance

O Pole Dance é uma modalidade que se pode revelar bastante desafiante, mas também uma das opções mais divertidas e diferentes que podemos experimentar. A prática contribui para a melhoria da coordenação motora – já que até os movimentos mais básicos exigem muita fluidez e segurança na realização das coreografias -, aumenta a perceção corporal e tonifica os músculos. Além disso, tendo muito em comum com atividades como a ginástica, os movimentos do Pole Dance trabalham bastante a flexibilidade dos alunos.

Em Lisboa, é possível praticar Pole Dance em locais como o Brown Sugar Arte 'n' Pole Dance Studio.

Futebol

Às vezes, tudo aquilo de que precisamos para quebrar a rotina de treinos é olhar para a forma como praticamos desporto como um momento para fazermos algo de que já gostamos – e praticar futebol pode ser uma dessas opções, principalmente porque o podemos fazer na companhia de amigos.

No Footlab, o chamado Espaço de Futebol do Futuro, é possível experimentar campos de Street Soccer, Futevólei e Futebol de 5, mas também aperfeiçoar e treinar a técnica da modalidade com vários desafios que incluem sistemas de testes à perícia e velocidade de cada jogador.

Desportos de combate

Praticar desportos de combate pode ser uma forma diferente de praticar desporto, que em muito pode contribuir para o alívio de stress. Além disso, a prática permite aumentar a flexibilidade e coordenação motora do grupo enquanto garante o fortalecimento muscular. Além disso, a prática de desportos de combate promovem, a médio e longo prazo, um maior sentido de disciplina, autocontrolo e autoestima.

Em Lisboa, é possível experimentar desportos como Jiu Jitsu, Muay Thai e Boxe no Campolide Atlético Clube.

Bouldering

O bouldering pode ser uma das modalidades menos evidentes para incluir no nosso plano de treino – mas pode ser um desporto extremamente desafiante e divertido. Entre os benefícios mais óbvios, como o aumento da força e da resistência física, o bouldering pode também contribuir para a diminuição de stress e para a promoção da autoconfiança – já que a modalidade é feita de várias superações e desafios, que os praticantes vão percebendo que conseguem ultrapassar.

O Vertigo é um dos locais onde é possível praticar em Lisboa.

Através da subscrição ao Urban Sports Club, os membros podem experimentar mais de 50 atividades diferentes – permitindo a integração de várias modalidades e desportos.

Recentemente, o Urban Sports Club anunciou uma nova ferramenta – o video on demand -, que permite acesso a aulas gravadas e orientadas em português, disponíveis a qualquer hora do dia.

A novidade pode também ser uma solução para dias mais agitados ou rotinas mais ocupadas, já que confere flexibilidade total aos subscritores para decidirem que modalidade pretendem praticar e durante quanto tempo – tudo a partir de casa.