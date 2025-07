Beatriz Prates insurgiu-se contra Joana Machado Madeira depois de a atriz ter ido à CMTV fazer "acusações gravíssimas" sobre Manuel Marques. A atriz foi convidada a marcar presença no programa 'Manhãs CM', da CMTV, para fazer novas revelações sobre o caso de violência doméstica que envolve o ator.

Manuel Marques é acusado pela filha mais velha, Inês, de 18 anos, de violência doméstica. O processo decorre em tribunal.

A enteada de Toy, que é atualmente comentadora da CMTV e assistiu em direto às declarações de Joana Machado Madeira, recorreu às redes sociais após o término do programa para manifestar a sua opinião.

"Não é aceitável que alguém, sobretudo estando diretamente ligada ao processo, utilize um espaço de comentário para fazer acusações gravíssimas. Ainda mais grave quando o faz publicamente, sem que a outra pessoa se pudesse defender naquele momento. Este tipo de atitude não contribui para a verdade, nem para a justiça. Justiça faz-se no tribunal, não na opinião pública", apontou Beatriz Prates.



Em seguida, depois de ter sido acusada de criticar o canal para o qual trabalha, a jovem resolveu explicar o seu ponto de vista:

"No seguimento do meu story anterior, gostaria de reforçar a abertura e o profissionalismo da CMTV, que proporciona um espaço onde as pessoas podem expressar livremente a sua opinião. E tudo o que cada um diz é da sua inteira responsabilidade. Agradeço ao canal CMTV por de forma democrática permitir que todos sejamos livre nas nossas opiniões".



As declarações reveladoras de Joana Machado Madeira

O Fama ao Minuto já tinha confirmado junto da equipa de advogados que defende a filha de Manuel Marques e a sua ex-mulher, Ana Martins, que Joana Machado Madeira teria sido arrolada para testemunhar em defesa de ambas e contra o ator. Facto que a mulher de Eduardo Madeira voltou a assumir na CMTV.

"Elas [Inês e Ana] acharam que havia coisas que nós [Joana e Eduardo] presenciámos que era importante depor", explicou, clarificando que sempre foi amiga de Ana Martins mas nunca teve, nem mesmo o marido, uma ligação próxima com Manuel Marques.

"Eu não tenho ligação com o Manuel desde que ele se separou da Ana. Tudo o que eu e o Eduardo fomos contar foi do tempo que ele estava com a Ana", continuou.

Reagindo às notícias que davam conta de que Eduardo Madeira terá 'traído' Manuel Marques ao depor em defesa da filha e da ex-mulher do ator, Joana atirou: "Não é traição porque o Eduardo nunca foi amigo do Manuel, eles nunca tiveram uma relação de amizade". A atriz diz mesmo que era ela quem marcava encontros com Ana e que Eduardo Madeira tinha até alguma resistência em estar presente.

Manuel Marques "ameaçou" Joana e Eduardo Madeira exigindo ser padrinho da filha do casal

Entre as mais chocantes e reveladoras declarações de Joana Machado Madeira estão aquelas em que a atriz contou que Manuel Marques exigiu ser padrinho da sua filha mais nova, Carolina, de quatro anos.

"O Manuel ser padrinho da minha filha mais nova... eu não sei se o Manuel sabe o nome da minha filha mais nova", começou por referir a atriz, que juntamento com o marido apadrinhou igualmente a filha mais nova de Manuel Marques, Elisa, mas a convite da ex-mulher do ator.

"Quando as pessoas dizem que ele é padrinho eu não sei o que responder a isso. [...] Eu não queria que ele fosse padrinho, nem o Eduardo queria que ele fosse padrinho. Fomos obrigados", desvendou.

Na altura em que Carolina foi batizada, Ana Martins e Manuel Marques já não estavam juntos. Questionada por Rui Oliveira, apresentador do 'Manhas CM', se Manuel Marques terá exercido algum tipo de "pressão e exigência" sobre ela, Joana respondeu: "Sim. Dai ele ter lá assinado como padrinho".

"Sim, podia haver consequências graves. Não era comigo e com o Eduardo, nós estamos de consciência tranquila, era a ele próprio.... Fazer mal a ele próprio. E tenho testemunhas", continuou.

"Ele ligou para várias pessoas a dizer que se não fosse padrinho fazia isto e aquilo", reforçou por fim.

