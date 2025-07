Inacreditavelmente, estamos a entrar em agosto, que promete ser um pouco mais fluido do que julho – mês em que, basicamente, nada de relevante parece ter acontecido, salvo aquela sensação generalizada de “paradeira”, como diz um cliente meu, como se estivéssemos numa espécie de sala de espera, aguardando para sermos atendidos. Muitas pessoas partilham desta sensação. Sabes porquê?

A entrada de Saturno em Peixes marcou o encerramento de um grande ciclo, já que Peixes é o último signo do zodíaco. A travessia do planeta das provações por Carneiro – o signo que inaugura as nossas jornadas – apenas começou a apontar direcções para algo que, de facto, só se iniciará a partir de 14 de fevereiro do próximo ano. Isto porque, no dia 1 de setembro, Saturno regressa a Peixes, encerrando de vez este ciclo que parece não ter fim. Assim, não foram apenas os signos dos eixos activados por Saturno que sentiram esta energia: todos nós, habitantes deste belo planeta que insistimos em destruir, fomos e somos impactados.

Saturno em Peixes encerra um grande ciclo iniciado em 1996 e que terminará, definitivamente, em 2026. O ciclo completo de Saturno dura cerca de 29 anos e alguns meses. Todos nós, portanto, estamos a viver este encerramento.

Peixes é um signo de Água, ultra sensível, algo difuso, e os dois eixos mais tocados por esta travessia – Virgem/Peixes e Gémeos/Sagitário – passaram por inúmeras provações que marcaram o final de um ciclo. Foram, sem dúvida, os mais desafiados, embora todos tenhamos sido atingidos por esta energia densa.

Daqui a pouco mais de 30 dias, Saturno volta a Peixes, e todos nós seremos convidados a revisitar questões que têm estado presentes nos últimos dois anos e meio. Voltaremos, mais uma vez, para colocar pontos finais definitivos naquilo que nos tem tirado a paz.

Durante algum tempo, eu costumava dizer que Saturno e Plutão deixavam um presente à porta de saída, depois de arrancarem a nossa pele através dos seus trânsitos. Contudo, desde o regresso de Plutão a Capricórnio no final de 2023, revi essa afirmação. O que tenho observado é que muitos nativos dos últimos graus de Capricórnio, Caranguejo, Balança e Carneiro relatam o ressurgir de dores profundas, perdas e processos densos. Por isso, olho com cautela este retorno de Saturno a Peixes. Noutros tempos, diria: não se preocupem, Saturno deixará um presente aos que cumpriram as suas tarefas. Hoje, prefiro esperar para ver como o planeta do carma se manifesta antes de manter ou rever a minha percepção sobre este mestre frio e implacável.

Voltando à energia da semana: Mercúrio permanece retrógrado em Leão, alertando-nos para atrasos, percalços em viagens, reuniões, confusões e mal-entendidos no quotidiano. Há risco de extravios de mensagens, problemas com tecnologia, perdas ou roubos de telemóveis e computadores. Estejamos atentos!

O Sol em Leão continua pressionado por Plutão em Aquário e, durante esta semana, une-se a Mercúrio retrógrado. Atenção redobrada, especialmente quanto a decisões definitivas que impliquem mudanças transformadoras. Só decida se for realmente necessário. Caso contrário, adie até depois de 11 de agosto.

Vénus entra em Caranguejo e aproxima-se de Júpiter, que tem estado adormecido há já duas semanas. Veremos se Afrodite consegue despertar Zeus com o seu magnetismo, já que o senhor do Olimpo parece estar em modo de hibernação. A conjunção de Vénus e Júpiter em Caranguejo torna-nos mais sensíveis, empáticos e compassivos, com o coração voltado para as relações mais íntimas e significativas. O amor estará no ar e quem estiver disponível poderá sentir com intensidade a sua manifestação. Novos romances podem surgir e os já existentes ganham nova beleza. Precisamos, todos, de um pouco mais de amor num mundo tão carregado de guerras e conflitos.

No último dia da semana, forma-se no céu uma belíssima estrela de seis pontas, desenhada por seis trígonos – o aspecto mais benéfico do zodíaco. Um deles envolve Plutão em Aquário, Marte nos últimos graus de Virgem (quase a entrar em Balança) e Úrano em Gémeos; o outro liga Saturno e Neptuno em Carneiro, a Lua em Sagitário, e o Sol e Mercúrio retrógrado em Leão. Esta Estrela de David pode funcionar como protecção contra os trânsitos mais duros, trazendo uma brisa suave de boas notícias e acontecimentos auspiciosos, especialmente no final da semana – apesar da tensão no ar.

Boas e más notícias fazem parte da vida. Trânsitos harmoniosos ou desafiantes são a dança da existência. O melhor que podemos fazer por nós mesmos é viver com resiliência os desafios e abrir os braços e o coração para acolher as bênçãos que, certamente, o Universo tem guardadas para todos nós.

Boa viagem a todos!