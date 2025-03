No dia 20 de março, por volta das 9:10 da manhã (horário de Lisboa), o Sol deixa o último signo do zodíaco, Peixes, e começa a sua jornada através de Carneiro, marcando o início de um novo ano astrológico. Este momento é também marcado pelo equinócio da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul.

O novo ano astrológico será regido por Júpiter, o planeta mais benéfico do zodíaco. Júpiter é um planeta de benesses, que aparentemente caem do céu. Ele presenteia-nos com aquilo que nos está destinado, muitas vezes no final de períodos difíceis de Saturno. A verdade é que nada cai do céu neste planeta de provações; tudo é duramente conquistado após muito esforço e trabalho.

Um ano astrológico regido por Júpiter costuma abrir portas e trazer novas oportunidades na vida pessoal e profissional, pelo que este pode ser um ano muito positivo para muita gente. Neste momento, Júpiter está no signo de Gémeos, beneficiando a comunicação, as trocas e o comércio, e permanecerá neste signo até ao início de junho. Depois disso, entra em Caranguejo e o astral muda novamente, já que o ciclo de Júpiter num signo dura cerca de um ano.

Este será um ano movimentado, com mudanças importantes na energia já neste primeiro mês. No dia 14, tivemos o primeiro eclipse do ano, um eclipse lunar no signo de Virgem, e teremos o segundo, um eclipse solar, que acontece em Carneiro. Além disso, estamos sob a influência de dois planetas pessoais em retrogração, Mercúrio e Vénus, o que promete atrasos e confusões. No final do mês, ocorre um evento importante: Neptuno, o regente de Peixes, que esteve nesse signo durante 14 anos, encerrando um ciclo de 165 anos em torno do Sol, entra em Carneiro no dia 31 de março, marcando o início de um longo ciclo.

Além disso, este ano teremos Saturno a deixar Peixes e a começar a sua jornada através de Carneiro, juntando-se a Neptuno nos primeiros graus do signo e marcando também o início de um ciclo geracional. Ambos retornam a Peixes ainda este ano e, em 2026, entram definitivamente em Carneiro, marcando o início de uma nova ordem social, em que o velho é lentamente dissolvido (Neptuno) enquanto se usa a força para manter estruturas antigas que foram construídas com muito trabalho (Saturno).

Úrano, o planeta da inovação e das grandes revoluções, também muda de signo. Deixa Touro, depois de 7 anos nesse signo, e entra em Gémeos, o signo da comunicação, das trocas e do comércio. Isto acontece em julho, e podemos esperar uma espécie de revolução nos meios de comunicação, em que a velha forma é atirada para longe e uma nova era, que parecerá mais um filme de ficção científica, começa. As inovações tecnológicas podem assustar muita gente, mas o mundo segue o seu projeto de evolução, revolucionando o que for necessário para fincar a sua nova bandeira.

Não nos esqueçamos de que Plutão está em Aquário, signo regido por Úrano, o mesmo planeta que entra em Gémeos. Plutão marca a sua entrada neste signo já em parte de 2024, ano em que já podemos ver algumas mudanças importantes a acontecer com o evento da IA e da robótica, que chegaram para ficar.

Vamos a mais mudanças: Júpiter deixa Gémeos e começa a sua caminhada através de Caranguejo no início de junho, remetendo-nos ao mundo emocional e lembrando-nos da importância da construção de vínculos profundos e duradouros, especialmente os vínculos familiares.

Todas estas mudanças começam este ano, 2025, e firmam-se, sem retorno, em 2026. Podemos contar com o início de uma nova sociedade, como aconteceu, dadas as devidas mudanças, na revolução industrial. Para os que já nasceram no mundo digital ou estão adaptados a ele, a transição será natural e progressiva. Para os conservadores, pode ser mais difícil e resistente, o que acaba por provocar mais dor e dificuldades. As mudanças estão todas escritas nas estrelas, ou seja, não dependem da nossa vontade individual. A partir deste ano e com mais força em 2026, a consciência coletiva aumenta e ganha destaque, enquanto uma individualidade autocentrada perde força e lugar.

Está preparado para viver num novo mundo?