Por esta razão, encontramo-nos sob a égide das provações mais severas, para que o Grande Ano, 2057, possa ser aberto com chave de ouro.

Sendo um ano regido por Júpiter, teremos boas oportunidades e algumas portas poderão abrir-se para todos. Júpiter, regente do ano, estará em Gémeos até ao dia 7 de junho, altura em que deixará este signo e entrará no signo de Caranguejo. Em Gémeos, enfrentou a dura mão de Saturno em Peixes, que não permitiu que derramasse todo o seu potencial energético sobre nós. Contudo, ao entrar no signo de Caranguejo, caminha sem pressão e poderemos finalmente receber todas as benesses características deste signo.

Júpiter rege o buscador Sagitário, signo que encontra as respostas às nossas maiores inquietações na filosofia, na religião ou na espiritualidade. Assim, um ano regido por Júpiter direciona-nos para o infinito, para o Cosmos, para a procura de uma nova filosofia de vida e de um caminho espiritual que esteja em ressonância com o nosso coração e interioridade. Júpiter pode trazer-nos respostas mais amplas sobre as nossas vidas e sobre a vida do planeta.

Este poderá ser um ano de “sorte” para alguns e um ano neutro para outros. O mais importante é identificar onde se encontra o signo de Gémeos no seu mapa no primeiro semestre e o signo de Caranguejo no segundo semestre. Será esta a área da sua vida que Júpiter irá reger e onde trará todas as promessas de prosperidade.

Sendo Júpiter o seu regente, as cores roxo, lilás e rosa profundo, que se situa entre o vermelho e o roxo, são as cores de 2025, enquanto a pedra correspondente é a ametista. Para os mais supersticiosos, usar estas cores e carregar consigo ou ter na decoração de casa ou do escritório uma ametista pode atrair sorte no ano de 2025.

De um modo geral, 2025 é um ano que trará mudanças importantes no plano astral, e devemos todos estar preparados . Muitos planetas de longo percurso mudarão de signo, trazendo alterações significativas nas nossas vidas pessoais e coletivas. Eis as principais mudanças:

Júpiter, que está em Gémeos, entra em Caranguejo a 10 de junho e permanece neste signo até ao início de julho de 2026.

Saturno, que está em Peixes, entra em Carneiro a 25 de maio e permanece neste signo até 29 de agosto, quando regressa a Peixes, onde fica até 14 de fevereiro de 2026, momento em que entra definitivamente em Carneiro.

Neptuno, que está em Peixes desde fevereiro de 2012, entra em Carneiro a 30 de março, permanece nesse signo até 21 de outubro e regressa a Peixes, onde fica até 26 de janeiro, quando entra definitivamente em Carneiro.

Plutão está definitivamente em Aquário desde 19 de novembro.

Úrano deixa Touro, onde está desde maio de 2018, e entra em Gémeos em junho.

Como podem ver, as mudanças serão intensas. Com planetas poderosos como Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno e Plutão a mudarem de signo, as energias transformar-se-ão tanto no plano coletivo como no individual.