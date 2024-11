É um ano muito rico em efemérides astrológicas, ou seja, são vários os planetas que irão mudar de signo. Este acontecimento é uma ocorrência que não é muito frequente daí eu vos dizer que o ano de 2025 é um ano de preparação para tudo aquilo que vai surgir nos anos seguintes.

Em termos numerológicos, o 2025 corresponde o número 9 que representa o fim de um ciclo.

É um período de conclusão e de reflexão de tudo o que foi celebrado nos últimos 8 anos, e preparação para os anos vindouros.

Os principais autores de todas essas mudanças são Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno e Plutão.

Neptuno leva entre 164 e 168 anos a dar a volta ao Zodíaco, portanto há 168 anos que não entrava em Carneiro. Vem acentuar a impulsividade e as características de iniciativa, mas também de algum atrito (a última vez que Neptuno esteve em Carneiro ocorreram acontecimentos como a guerra civil americana, e a guerra Franco-prussiana), a criatividade para inventar (máquina de escrever, metralhadora, dinamite) e a determinação para descobrir (genética).

Logo no mês de março, aquando do início do novo ano astrológico que Neptuno, Deus dos Mares, entra no signo de Carneiro, contudo a sua estada neste signo será até outubro, onde retorna a Peixes.

Saturno, o Sr. do Carma, o grande professor da vida, também dá o ar da sua graça e entra no mês de maio em Carneiro. Saturno costuma a ser muito temido pela sua fama de castrador, Sr. do Carma, aquele que traz as provações, contudo Saturno também distribui benesses e estrelinhas a todos aqueles que foram esforçados!

De 25 de maio de 2025 a 1 de setembro de 2025 irá estar em Carneiro, depois ingressa novamente em Peixes.

Úrano é o planeta que está ligado à ciência, tecnologia, inovação e mente. Irá estar em Gémeos de 2025 até 2032, e neste período podemos contar com muitas mudanças, a nível da comunicação, novas formas de comunicar, novas redes sociais, novos equipamentos, novas rebeliões.

A 7 de julho Úrano, o planeta que está relacionado com os imprevistos, assim como os avanços tecnológicos, entra no signo da comunicação Gémeos, até 8 de novembro de 2025.

O planeta ligado a benesses, Júpiter também muda de signo porque só fica um ano em cada signo, entra no signo de Caranguejo a 9 de junho, onde fica todo o ano.

O ano de 2025 é um ano de transição e preparação para todas as mudanças que vão ocorrer nos anos vindouros.

Existem signos que estão com aspetos mais simpáticos, logo serão mais prósperos em 2025.

Se é do signo de Gémeos, Caranguejo, Leão, Balança, Aquário, ou ascendente, ou Lua irá ter um ano auspicioso.

Desejo a todos um feliz 2025!

Cristina Candeias