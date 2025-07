Já foi revelada a causa da morte de Hulk Hogan. A personalidade, cujo nome verdadeiro é Terrence Gene Bollea, morreu na sequência de um enfarte de miocárdio agudo, conhecido como ataque cardíaco, noticiou o New York Post.

A lenda do WWE tinha ainda um histórico de leucemia, segundo documentos médicos obtidos pelos Post. Hogan, que perdeu a vida aos 71 anos no dia 24 de julho, também foi diagnosticado com fibrilhação auricular, condição que provoca batimentos cardíacos irregulares e episódios de arritmia (batimento rápido do coração).