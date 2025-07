Dias depois da notícia da morte de Hulk Hogan, a filha da estrela do wrestling, Brooke Hogan, quebrou o silêncio nas redes sociais.

Numa publicação que fez no Instagram esta terça-feira, dia 29 de julho, a ex-estrela de reality show, de 37 anos, publicou um emotivo texto sobre o pai, cujo verdadeiro nome era Terry Bollea, e falou do seu estado de saúde nos últimos tempos.

"Quando ele deixou esta Terra, foi como se parte do meu espírito tivesse partido com ele. Senti isso antes mesmo de a notícia chegar. Sei que agora ele está em paz, livre da dor e num lugar tão lindo quanto imaginava. Ele costumava falar sobre este momento com tanta esperança. Como se conhecer Deus fosse o maior campeonato que alguma vez teve", começou por dizer.

Brooke Hogan aproveitou também para fazer alguns esclarecimentos, explicando que não foi apenas uma "discussão" que causo o afastamento de ambos.

"Foi uma série de telefonemas privados que ninguém jamais ouvirá, saberá ou entenderá. O meu pai confidenciava-me sobre questões que pesavam o seu coração, tanto pessoais quanto profissionais. Ofereci-me para ser um salva-vidas em qualquer situação que precisasse. Disse-lhe que tinha o meu apoio. Implorei para que descansasse e se cuidasse", partilhou.

Na mesma publicação, Brooke Hogan revelou que se mudou com o marido, Steven Olesky, para a Flórida para ficarem mais perto de Hulk Hogan enquanto este estava a enfrentar problemas de saúde. "Tínhamos passado por quase 25 cirurgias juntos, e de repente ele já não me queria nas cirurgias", contou, referindo que o pai se foi afastando. "Era como se houvesse um campo de forças à volta dele e eu não conseguia atravessar."

"Dizia-me estas coisas, demonstrava tanta vulnerabilidade comigo e ouvia os meus apelos, até que, de repente, algo mudou, e ele decidiu trilhar o caminho que claramente o atormentava. Senti uma desconexão. O que se seguiu foram desentendimentos respeitosos que me afetaram emocionalmente. Nos últimos dois anos, tive que me afastar para proteger o meu coração", revelou.

Durante este afastamento, o marido de Brooke, Steven Olesky, manteve contacto com Hulk Hogan sem que a ex-estrela de reality show soubesse. "Depois de o meu pai morrer, li essas mensagens, algumas respondidas, outras ignoradas. Mas todas partiram-me o coração. Sei, no fundo do meu coração, que fiz tudo o que pude. Ele sabia que eu atravessaria um prédio em chamas por ele. E, de muitas maneiras, ao longo da vida, foi o que fiz. Ele sabia o quão profundo, intenso e puro era o meu amor por ele. Estou em paz por saber disso", escreveu.

Hulk Hogan, recorde-se, morreu na passada quinta-feira, dia 24 de julho, aos 71 anos. De acordo com a imprensa internacional, as autoridades e serviços de emergência foram chamados à casa da estrela do wrestling, na Flórida. Tudo indica que tenha sofrido uma "paragem cardiorrespiratória".