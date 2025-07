Jéssica Galhofas, que se tornou conhecida do público após participar no reality show da TVI 'Big Brother 2023', fez um comunicado a esclarecer aspetos do seu antigo relacionamento com Francisco Vale, por quem se apaixonou dentro da casa mais vigiada do país e namorou durante um ano e meio.

O comunicado, note-se, foi emitido esta quinta-feira, dia 31 de julho, na sua página de Instagram.

Ei-lo completo:

"Quero deixar bem claro que eu nunca traí o Francisco, eu posso ter muitos defeitos, posso ter falhado em muito coisa na nossa relação mas nunca deixaria a esse nível, sofri demasiado com isso para eu fazer sofrer alguém com tal situação.

A nossa relação foi realmente muito intensa e muita coisa pensávamos ser compatíveis mas no final não. E querem que vos diga uma coisa? Pensem e digam o que bem quiserem, já me estou a borrifar para tudo. Eu segui a minha vida e estou tranquila.

E em relação à fã que deu o quer que seja, isso não me diz respeito, não foi comigo. De resto obrigada para quem continua ao meu lado e que apesar de tudo não me deixam cair".

"Pensei mesmo que tinha encontrado a pessoa certa para mim"

Numa entrevista que deu a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', da TVI, este mês, Jéssica revelou-se desiludida com o término da relação. "Pensei mesmo que tinha encontrado a pessoa certa para mim", desabafou.

Segundo a própria foi Francisco quem tomou a decisão de terminar o namoro, confessando não perceber as motivações do antigo companheiro.

"Foi muita coisa ao mesmo tempo. Foi, se calhar, sairmos do programa e estarmos logo os dois. Só os dois. Não lidámos muito bem com tudo à volta. Dentro de um programa há se calhar defeitos que não conseguimos ver muito bem, mas depois cá fora temos mais noção disso", realçou na altura.

"Tenho pena da maneira como as coisas terminaram, assim de repente. Sou uma pessoa que não desiste facilmente das coisas, e eu não desisti dele. Tive aquela depressão, mas lutei e tentei ainda convencê-lo e mostrar-lhe que havia ainda uma oportunidade. Mas pronto, o Francisco é casmurro, acho que toda a gente já sabe", notou, afirmando que o rompimento foi ainda mais difícil por não haver nenhuma razão óbvia.

"Vou sempre ter um carinho especial por ele. Por mais que ele diga que foi fácil para ele ultrapassar, eu não tenho medo de dizer que não. Foi muito difícil, passei por uma depressão mesmo muito grande porque não estava nada à espera", completou.

