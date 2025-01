Francisco Monteiro e Jéssica Galhofas "eram unha com carne" quando ambos se estrearam no mundo dos reality shows, no 'Big Brother 2023'. Porém, parece que a amizade não se manteve tão firme fora do jogo.

O que aconteceu entre os dois?

Questionada por Joana Diniz e Cláudio Alegre, no 'Secret Story - Desafio Final', a respeito da amizade com Francisco Monteiro fora do programa de televisão, Jéssica Galhofas disse:

"Não lhe desejo mal, como ele não me deseja mal. Se calhar estava à espera de beber um café às vezes, sim...".

"Levaste um choque de realidade em relação à vossa amizade", referiu Cláudio Alegre. "Exatamente, foi isso. Mas acredito que cá dentro tudo foi sincero e genuíno", respondeu Jéssica.

Francisco Monteiro, que venceu o 'Big Brother 2023', é atualmente comentador dos reality shows da TVI.

