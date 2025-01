Depois de uma temporada separados, Cláudio Alegre e Cristiana Jesus estão reconciliados. Foi o empresário quem confirmou a união do casal.

Em direto, na gala de domingo, 5 de janeiro, do 'Secret Story - Desafio Final', o empresário declarou-se publicamente à mulher.

"Estou mesmo com muitas saudades do meu filho. Quero mandar um grande beijinho ao meu filho e à minha mulher, a Cristiana, que amo muito. Espero que ela esteja orgulhosa", disse, sem conseguir conter as lágrimas.

Cláudio e Cristiana estão juntos há vários anos. Depois de participarem no 'Secret Story', casaram-se e tiveram um filho em comum: o pequeno Guilherme.

A viver novamente a experiência de entrar num reality show, Cláudio diz estar a divertir-se muito e a aproveitar ao máximo.

Veja aqui a declaração de amor de Cláudio Alegre a Cristiana.

Leia Também: Há um novo concorrente no 'Desafio Final'. "Eu disse que ia voltar"

Leia Também: 'Secret Story - Desafio Final'. Foi um fim de semana de dupla expulsão!