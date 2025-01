David Maurício foi tema nas 'conversas de café' do programa 'Dois às 10', da TVI, devido a factos revelados na gala do 'Secret Story - Desafio Final'.

Depois de ter revelado que, em conjunto com Inês, resolveu nomear diretamente Tiago Rufino, David viu ser revelado em direto que tem pedido ao amigo para dormir em conchinha consigo.

"Ele está-me sempre a pedir para vir fazer conchinha e agora nomeia-me", reagiu Tiago Rufino.

No 'Dois às 10', os comentadores consideraram que David Maurício está a fazer o mesmo 'jogo' que fez com Gabriel. No 'Big Brother', David esteve bastante próximo de Gabriel e este último chegou mesmo a apaixonar-se.

