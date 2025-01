Joana Diniz e Iury foram duas das protagonistas da cadeira quente que se seguiu à gala de domingo, 5 de janeiro, no 'Secret Story - Desafio Final'.

O clima de tensão instalou-se depois de Iury ter dito que o jogo de Joana Diniz se resume a flertar com a Voz.

"É uma cartada tão baixa, porque ela é mulher e está a ofender-me enquanto mulher. Está a dizer que não tenho valor nenhum enquanto jogadora, porque o meu único jogo é flertar com a voz", lamentou a ribatejana.

Joana mostrou-se ofendida porque em reality shows anteriores foi acusada de "só jogar com homens", um "erro" que diz não estar a cometer e, principalmente, um rótulo ao qual não quer estar associada.

"Sou mulher, mas acima de tudo sou mãe e aqui ninguém me vai deitar abaixo a dizer que eu estou a flertar com A B ou C", completou.

Veja aqui como tudo aconteceu.

