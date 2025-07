A litíase urinária, vulgarmente conhecida como pedra no rim, é uma das patologias urológicas mais frequentes em todo o mundo. Estima-se que cerca de 10% da população terá, pelo menos uma vez na vida, um episódio de cólica renal.

Em Portugal, esta prevalência segue a mesma tendência dos países ocidentais e tem vindo a aumentar, refletindo as alterações do estilo de vida e da dieta moderna: maior consumo de proteínas animais, excesso de sal, aumento do sedentarismo e, sobretudo, a baixa ingestão de líquidos.

Mas será que beber mais água pode realmente evitar a formação destas pedras? A resposta é clara: SIM.

A ingestão adequada de líquidos é, de longe, a medida mais eficaz e comprovada na prevenção da litíase urinária.

Beber água é, de facto, a forma mais simples, eficaz e económica de prevenir a formação de pedras nos rins. A hidratação adequada promove uma urina mais diluída, reduzindo a concentração de sais e minerais que podem cristalizar.

Recomenda-se:

Beber pelo menos 2,5 litros de líquidos por dia (preferencialmente água);

Distribuir essa ingestão ao longo do dia, sem esquecer a hidratação noturna e matinal;

Monitorizar a cor da urina, mantendo-a clara e límpida;

Associar estas medidas a uma alimentação equilibrada e a um estilo de vida saudável.

A prevenção da litíase urinária é, acima de tudo, um compromisso com a saúde a longo prazo. E, nesse caminho, a água é – e continuará a ser – a nossa melhor aliada.

Um artigo do médico Tiago Rodrigues, Coordenador Clínica de Urologia – Hospital Cruz Vermelha.