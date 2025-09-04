Como seria de esperar, o ator Jason Momoa não faltou à antestreia de 'In the Hand of Dante' na 82.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, na quarta-feira, dia 3 de setembro. E acabou por se destacar na passadeira vermelha pelo look que escolheu usar na ocasião.
A estrela de 'Aquaman', de 46 anos, optou pelo cor de rosa - e 'da cabeça aos pés'. O ator usou um conjunto composto por casaco e calças rosa, que combinou com umas sandálias da Birkenstocks... e as unhas dos pés também pintadas da mesma cor.
Por baixo do casaco, como pode ver nas imagens da galeria, Jason Momoa estava com uma camisa branca.
De acordo com a People, o ator explicou nas stories da sua página de Instagram que tinha acabado de chegar a Veneza depois de um voo de seis horas. O filho, Nakoa-Wolf Momoa, acompanhou-o no evento.
Nakoa-Wolf Momoa, que é filho de Jason Momoa e Lisa Bonet, combinou o look com o pai ao usar uma camisa de manga curta e com padrão floral em tons de preto e rosa.
Num vídeo que publicou nas stories, que foi gravado enquanto estava na passadeira vermelha do evento, Jason Momoa comentou: "Comprei as minhas Birkenstocks e tenho aqui os meus pés feios, mas estão pintados."
"Wolfie", disse, chamando o filho. "Amo-te", acrescentou. Por sua vez, Nakoa-Wolf Momoa respondeu: "Também te amo." E de seguida deu um beijo ao pai.
Nakoa-Wolf e Jason Momoa© Jason Momoa/Instagram
De recordar que o Festival Internacional de Cinema de Veneza reúne várias celebridades e este ano não foi exceção. Entre os rostos de destaca, já passaram pelo evento celebridades como Julia Roberts e Amanda Seyfried, que usaram o mesmo look.
Georgina Rodríguez voltou este ano à passadeira vermelha do festival de cinema em Itália, mas desta vez com uma novidade: o anel de noivado, que exibiu orgulhosamente.
Também a atriz portuguesa Margarida Corceiro viajou até Veneza para participar na 82.ª edição do Festival Internacional de Cinema e passou pela passadeira vermelha.
Comentários