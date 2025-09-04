"Lisboa está de luto." Assim começou a publicação de António Sala na sua página de Instagram, na madrugada desta quinta-feira, dia 4 de setembro, onde fala sobre a tragédia com elevador da Glória, em Lisboa.
O locutor e apresentador reagiu publicamente ao acidente que resultou em mais do que uma dezena de morte e feridos, alguns em estado grave.
"Uma das suas mais coloridas e emblemáticas imagens, vestiu-se de negro. O Elevador da Glória virou tragédia. Às famílias dos que pereceram os meus mais sentidos pêsames. Aos feridos, que consigam ultrapassar este momento tão terrível e difícil. Por todos os sinistrados dirijo agora as minhas orações", escreveu António Sala.
"Nesta altura estamos todos de luto. As sete colinas da velha cidade capital derramam lágrimas de dor. O velho elevador da minha juventude onde andei 'à pendura' quando rapazola, até anos mais tarde em que nele fiz reportagens para televisão, rádio, jornais e revistas, é hoje cenário de morte. Desfeito. Lisboa está de luto. É tempo de silêncio e de respeito. Saibamos todos fazer isso", pode ainda ler-se na sua partilha.
O dia de quarta-feira, 3 de setembro, ficou marcado pelo trágico acidente com o elevador da Glória, em Lisboa. O descarrilamento, que aconteceu pelas 18h04, na Calçada da Glória, provocou a morte de 15 pessoas e 23 ficaram feridas, sendo que mais do que cinco pessoas estão em estado grave, segundo as informações obtidas até ao momento.
Sabe-se ainda que os feridos foram encaminhados e distribuídos pelos hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier, Cascais e Amadora.
Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', reagiu também ao trágico acidente. "Fiquei de coraçãozinho apertado com esta notícia do elevador da Glória, porque eu andei muito nele em miúda/adolescente. [...] Não houve uma vez que não andasse naquele elevador e não pensasse 'se esta m**** descarrila, atravessámos a Avenida da Liberdade e enfaixamo-nos no Cinema Condes do outro lado'", pode ler-se na sua publicação.
Comentários