"Lisboa está de luto." Assim começou a publicação de António Sala na sua página de Instagram, na madrugada desta quinta-feira, dia 4 de setembro, onde fala sobre a tragédia com elevador da Glória, em Lisboa.

O locutor e apresentador reagiu publicamente ao acidente que resultou em mais do que uma dezena de morte e feridos, alguns em estado grave.

"Uma das suas mais coloridas e emblemáticas imagens, vestiu-se de negro. O Elevador da Glória virou tragédia. Às famílias dos que pereceram os meus mais sentidos pêsames. Aos feridos, que consigam ultrapassar este momento tão terrível e difícil. Por todos os sinistrados dirijo agora as minhas orações", escreveu António Sala.

"Nesta altura estamos todos de luto. As sete colinas da velha cidade capital derramam lágrimas de dor. O velho elevador da minha juventude onde andei 'à pendura' quando rapazola, até anos mais tarde em que nele fiz reportagens para televisão, rádio, jornais e revistas, é hoje cenário de morte. Desfeito. Lisboa está de luto. É tempo de silêncio e de respeito. Saibamos todos fazer isso", pode ainda ler-se na sua partilha.

O dia de quarta-feira, 3 de setembro, ficou marcado pelo trágico acidente com o elevador da Glória, em Lisboa. O descarrilamento, que aconteceu pelas 18h04, na Calçada da Glória, provocou a morte de 15 pessoas e 23 ficaram feridas, sendo que mais do que cinco pessoas estão em estado grave, segundo as informações obtidas até ao momento.

Sabe-se ainda que os feridos foram encaminhados e distribuídos pelos hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier, Cascais e Amadora.