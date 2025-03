O clima de tensão voltou a reinar dento da casa de 'Secret Story - Desafio Final', da TVI. Joana Diniz reagiu a uma alegada insinuação de Miguel Vicente sobre a sua vida amorosa, culminando o momento numa feia discussão.

"Quando o Miguel põe em causa a minha integridade com o pai do filho de uma pessoa que é minha amiga, isso não permito. Tenho pais em casa, sou mãe e, acima de tudo, não faz parte da minha vida, dos meus valores", atirou a ribatejana, referindo-se ao rumor, levantado pelo algarvio, de que teria traído Daniela Santos com o pai do filho da bailarina de 'Dança Com as Estrelas'.

"Sobre o Bruno [de Carvalho] ele pode falar, porque o Bruno está no jogo. Agora, trazer o pai do filho da Daniela para aqui é mesmo um assunto que nada tem a ver", continuou.

"Eu não disse nada, a maldade está na vossa cabeça", reagiu Miguel, que foi de imediato interpelado pelos restantes participantes - que dizem ter ouvido as suas insinuações.

"Estou habituada a machos, machos maus. Não estou habituada a cagões, porque não sei lidar com cagões. E tu és um cagão, um borrado", atirou Joana Diniz.

"Um cobarde da pior espécie", acrescentou Iury.

Por fim, Miguel Vicente resolveu lembrar o facto de Joana Diniz ter tirado o piercing no nariz porque, na adolescência, levou "uma chapada de uma miúda". "E porque é que levaste essa chapada?", picou Miguel Vicente, insinuando que seria devido a um relacionamento amoroso que terá envolvido traições.

Veja aqui a acesa troca de palavras.

Leia Também: A reação da irmã de Bruno de Carvalho a possível paixão por Joana Diniz