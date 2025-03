Miguel Vicente voltou a fazer insinuações a respeito da relação de Joana Diniz e Daniela Santos. O concorrente lançou para o ar a possibilidade de as duas amigas terem tido uma rivalidade que envolveria uma traição e o pai do filho da bailarina de 'Dança Com as Estrelas'.

"Sempre dividiram as contas. Dividiram mais alguma coisa?", questionou o algarvio.

Joana dirigiu-se a Miguel e agarrando-lhe o colarinho atirou: "Olha, querido, vou dizer-te uma coisa".

"Respire fundo, Joaninha", pediu a Voz perante o momento de tensão.

"Acho que quando estás a falar assim deves estar a referir-te à tua mãe, à tua irmã, à tua mulher porque deve ser isso que deves estar habituado a ver em casa. Foi isso que sempre viste a tua mãe fazer ao teu pai? É isso que a tua mulher te faz?", continuou a ribatejana.

"Tu és um banana. És um cagão", continuou, visivelmente irritada. "A dizer que eu estou a dividir o pai do filho dela comigo, mas ele conhece-me de onde?".

Também Iury mostrou-se bastante enervada com a situação e dirigiu-se a Miguel gritando: "Dá para jogar sem ofender a integridade das mulheres, dá para jogar sem veres uma mulher chorar e ires rir na cara dela."

