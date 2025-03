"Tu és um fanático contra o Miguel. Tu não consegues ver nada de bom no Miguel", atirou Cinha Jardim no 'Extra do Secret Story - Desafio Final', dirigindo-se a Francisco Monteiro.

Os dois comentadores tiveram uma intensa troca de palavras em direto por não chegarem a acordo em relação ao jogo de Miguel Vicente.

A comentadora acusou o vencedor de 'Big Brother 2023' de "ter uma ficção com o facto de Miguel levar coisas de fora para dentro do jogo" e acusou-o de a atacar ao chamá-la de "fanática".

"Da mesma forma que a Cinha me ataca a mim", reagiu Zaza, como é conhecido pelo público.

Veja aqui a troca de palavras entre os dois comentadores.

