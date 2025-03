É dia de festa em casa de Catarina Jardim, conhecida como Pimpinha. O filho mais velho da repórter completa esta quarta-feira, 12 de março, 15 anos de vida.

"Parabéns, querido filho. A mãe adora-te", declarou a filha de Cinha Jardim na rede social Instagram.

Às suas palavras, Pimpinha juntou uma fotografia antiga na qual surge com o menino ao colo no dia do seu casamento.

A repórter é ainda mãe de Raul e Tomás. Os três meninos são fruto do casamento de largos anos com Francisco Spínola.

Leia Também: "És um fanático contra o Miguel", atira Cinha Jardim a Francisco Monteiro