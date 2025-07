Hoje, dia 16 de julho, foi um dia muito importante para a Casa Real espanhola. Juntamente com a filha mais nova, a infanta Sofía, o rei Felipe VI e a rainha Letizia viajaram até Marín, em Ponte Vedra, para assistir ao juramento de bandeira da princesa Leonor, uma vez que esta terminou a sua formação na Escola Naval.

O dia marca o fim de mais uma importante fase na vida da herdeira ao trono espanhol, que continua a seguir os passos do pai no que diz respeito à sua formação tendo em vista, um dia, ser chefe das forças armadas de Espanha (quando for rainha).

O visual da rainha Letizia

Para a ocasião, a rainha Letizia elegeu um visual que não passou despercebido.

Conforme destaca a revista Hola!, a monarca, de 52 anos, recuperou um vestido de algodão e linho, de corte assimétrico, da marca de 'fast fashion' Mango (da coleção primavera/verão 2024 e que já não se encontra disponível).

De maneira a completar o visual, a soberana espanhola escolheu acessórios brancos. Esta elegeu uma carteira da marca Furla, que já teve a oportunidade de usar em diversas ocasiões, e sandálias de Hugo Boss, que estreou no ano passado.

Visual usada pela rainha Letizia no evento que aconteceu em Marin© Getty Images

O look da infanta Sofía

Se a rainha Letizia optou por um visual mais romântico, com um toque de 'sevilhana', a filha mais nova, a infanta Sofía, preferiu um coordenado mais formal.

A jovem, de 18 anos, combinou uma camisa branca com umas calças em alfaiataria azul marinho. A camisa é da Rivera e está à venda por 96 euros (o preço original era 138 euros). Os sapatos de verniz, por seu turno, eram de Magrit e custam 297 euros.

Visual usado pela infanta Sofía para apoiar a irmã mais velha na importante data© Getty Images

Leonor e Sofía preparam-se para novos desafios

Com a chegada do novo ano letivo, as filhas dos monarcas espanhóis irão abraçar novos desafios. Leonor continuará a sua formação militar, desta vez na Força Aérea, sendo que irá ingressar na Academia Geral do Ar e do Espaço em San Javier (Múrcia).

Já Sofía vai iniciar os estudos universitários, uma vez que não receberá formação militar, conforme anunciado anteriormente pela Casa Real. Ainda esteve em cima da mesa a possibilidade de se juntar ao Exército e fazer um curso de piloto de helicópteros, contudo, Sofía optou antes pela via universitária. Até ao momento não foi revelada a instituição por que Sofía optará - se dentro ou fora de Espanha - nem a área de formação.