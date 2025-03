Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz desentenderam-se em direto na emissão de segunda-feira, 10 de março, do 'Dois às 10'. Os comentadores têm opiniões distintas sobre o jogo de Migue Vicente, levando a uma pequena troca de acusações.

"O meu amigo Gonçalo [Quinaz] é de um fanatismo contra o Miguel. [...] Porque é que me chamam a mim fanática do Miguel, para o bom, e vocês, que é para o mal, não são fanáticos por estarem e incitar as pessoas ao ódio?", referiu a comentadora.

"Gosto do comportamento do Miguel, tenho uma admiração há três anos pelo jogo do Miguel", continuou, manifestando, uma vez mais, o seu apoio ao participante de 'Secret Story - Desafio Final'.

Em resposta à acusação de que incentiva ao ódio, Gonçalo Quinaz reagiu: "Acho que a Cinha incentiva ao ódio porque é completamente vidrada e cega naquilo que é o Miguel e naquelas comportamentos deploráveis".

Veja aqui a troca de palavras entre os dois comentadores.

Leia Também: Márcia Soares revela segredo: "Meti um inocente na prisão"

Leia Também: Dupla expulsão. Os concorrentes que abandonaram 'Desafio Final'