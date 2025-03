É já este domingo que se ficará a conhecer o grande vencedor do 'Secret Story - Desafio Final'. A concorrer aos prémios estão Inês Morais, Iury Mellany, Joana Diniz, Miguel Vicente, Daniela Santos e Bruno de Carvalho.

O Fama ao Minuto esteve à conversa com um dos comentadores desta edição, Gonçalo Quinaz, que se mostrou muito orgulhoso do trabalho desenvolvido até então.

"Acho que foi extremamente positivo, não só para a estação, mas também para mim a nível pessoal. Acho que desempenhei, uma vez mais, a minha função da melhor maneira, estou muito orgulhoso do meu trabalho", referiu.

"Estou muito orgulhoso da estação continuar a ser líder de audiências, para mim não conta só o meu trabalho, conta também a estação para quem eu trabalho ter frutos e, neste momento, os frutos são bastante positivos, somos líder de audiências", disse, em jeito de celebração.

Desta edição, garantiu-nos Quinaz, só leva coisas boas. Questionado sobre as "picardias" que chegou a ter com uma das concorrentes, Vânia Sá, o comentador não considera que isso tenha existido.

"A mim é-me indiferente. Pode estar lá dentro quem quer que seja, não tive picardias nem com ela, nem com ninguém. Estou a avaliar os seus comportamentos, há atitudes que eu gosto mais e outras que gosto menos. Quando saem não quero saber de rigorosamente nada, eles têm a vida dele e eu tenho a minha, não me interessa nada do seu quotidiano, o que dizem ou o que escrevem. Quero o bem deles quando saem, assim como o de toda a gente", argumentou.

O trabalho de comentador de reality shows e cor-de-rosa tem sido um grande desafio para Gonçalo Quinaz, que nunca pensou em chegar a este lugar. "Se alguma vez ponderei ser comentador seria a nível desportivo, de futebol, porque foi a vida que tive durante muitos anos. Mas acho que correu bem e que o feedback foi positivo. Evolui e aprendi muito", sublinhou.

E, ao contrário do que se possa imaginar, este é um trabalho mais difícil do que aparenta à partida: "É muito difícil, porque perdes muito tempo com a tua família, perdes muitas horas do teu dia, porque é algo que tens de assistir, tens de fazer o trabalho de casa para ires comentar. Não basta chegar ao programa e comentar a imagem que te estão a pôr", notou, por fim.

