Foi na série juvenil 'Morangos Com Açúcar', entre 2009 e 2010, que Inês Folque conquistou a fama na sua carreira de atriz.

Também integrou o elenco de 'Jardins Proibidos' entre 2014 e 2015, a sequela do original homónimo dos anos 2000. Além disso, contou com uma participação na série 'Inspector Max'.

Na televisão conseguiu ainda o seu espaço no papel de apresentadora, tendo sido repórter do 'E-Especial', da SIC, apresentou o 'Uma Questão de Tempo', da SIC Caras, o 'Factor K', da SIC K, e também se juntou ao programa 'Hoje é Domingo', da RTP, com a dupla João Paulo Rodrigues e Vera Fernandes.

No que diz respeito à vida pessoal da atriz, Inês Folque está casada com Gonçalo Ribeiro Telles desde 2016 e juntos são pais de Tomás, de cinco anos, e Francisco Xavier, de três.

Inês Folque é hoje a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde partilha algumas recordações da infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Não há nada que eu não gostasse e que agora goste. O prato preferido, claramente, os panados da minha mãe. Panados com molho branco, fiambre e queijo. Muito fininhos... Espetaculares.

Quem era a pessoa que mais admirava?

A minha mãe.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

Não viajámos muito. Os meus pais achavam que para viajar tínhamos que estar melhores do que em casa. Se não fosse para ir para um sítio em que estivéssemos melhores do que em casa, ficávamos em casa. E é uma teoria que eu também abracei nos últimos tempos.

As minhas férias no verão eram muito passadas com os meus amigos. Ia para a casa deles no Algarve e outros sítios. Havia uma voltinha típica que era Vila Nova de Milfontes, Algarve, Praia Grande, São Martinho... Ia muito com os meus amigos e depois fazia a Praia Grande com os meus pais, que era relativamente perto de Cascais. Os meus pais também odeiam sair em agosto para onde quer que seja, mesmo em Portugal. Portanto, fazíamos sempre as férias na Praia Grande. Ficávamos em casa, em Cascais, e íamos para lá. Cascais também é super agradável no verão.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Voltava a um dia no monte que tínhamos, que é onde me lembro de tudo na minha infância, são as melhores memórias que tenho. Corríamos, andávamos de bicicleta, passeávamos os cães...

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… Tive uma infância muito tranquila, bonita e equilibrada. Por isso, não há um nunca.

