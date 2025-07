Katia Aveiro já está em Portugal de férias e não tardou a partilhar na sua página de Instagram as primeiras imagens.

Na madrugada deste sábado, dia 19 de julho, a irmã de Cristiano Ronaldo publicou na rede social um conjunto de fotografias e vídeos em que aparece junto de vários familiares, como o filho Dinis, o sobrinho Cristianinho, a irmã Elma ou a mãe Dolores Aveiro.

"Este dia foi incrível, dói-me o maxilar do tanto que ri, dói-me as pernas do tanto que dancei dentro da piscina, dói -me os braços do tanto que abracei os meus. Mas a foto número 12 é a que dói mais de tanto amar. Gratidão é a palavra", disse na legenda da partilha, referindo-se a sexta-feira, 18 de julho, dia em que desfrutou da companhia de várias pessoas próximas no Algarve.

Na ocasião, Katia Aveiro estava com um vestido em tons de vermelho e com alguma transparência, exibindo a sua elegância. Os elogios também não faltaram através da caixa de comentários da publicação.

"Linda", "maravilhosa" ou "família maravilhosa" são algumas das muitas reações que se pode ler. Veja abaixo:

Nas stories da sua página de Instagram também destacou alguns registos fotográficos, incluindo imagens com a família, como pode ver na galeria.

Katia Aveiro já tinha dito anteriormente que vinha de férias de verão para Portugal. Quando fez um vídeo a defender o irmão Cristiano Ronaldo das críticas por ter faltado ao funeral de Diogo Jota, a empresária e cantora informou os seguidores que estava a fazer as malas para viajar para o país natal.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, esteve debaixo de várias críticas por não ter marcado presença no último adeus a Diogo Jota, no início do mês de julho, e Katia Aveiro defendeu-o com 'unhas e dentes'.

"Ele é uma figura mediática, sofre muito mais do que nós (família, irmãos, a minha mãe). Onde ele vai é motivo de aparato. O meu irmão não pode ir a casamentos porque se perderia o foco do real sentido de um casamento. Não pode ir a uma festa, por exemplo, de um sobrinho ou a um evento meu pelo mesmo motivo. Não pode ir a um café, a uma esplanada, por razões óbvias", explicou na altura Katia, referindo-se a CR7.

"O meu pai quando morreu, há 19 anos, não havia a informação que há hoje em dia nem as redes sociais. E não houve respeito. Estamos a falar de há 19 anos. Não houve qualquer respeito e foi o nosso pai que faleceu. Imaginem o meu ter ido ao velório do Diogo e do André", acrescentou.