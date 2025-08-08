Katia Aveiro continua de férias em Portugal e não perdeu a oportunidade de estar com o irmão Cristiano Ronaldo, que jogou no Algarve esta quinta-feira, dia 7 de agosto.

O Al Nassr defrontou o Rio Ave no Estádio Algarve e CR7 teve na bancada a irmã e os dois sobrinhos, Dinis e Valentina.

Como seria de esperar, Katia Aveiro captou algumas imagens durante o tempo em que esteve a apoiar CR7 com os dois filhos mais novos e publicou-as depois na sua página de Instagram.

"Que dia incrível, que jogo divertido e cheio de energia boa, que convivo bom, que reencontro maravilhoso. Gratidão é a palavra. Mais uma memória para a história", escreveu na legenda dos registos fotográficos. Veja este reencontro na galeria.

Após a partilha, a caixa de comentários da publicação não tardou a 'encher-se' de reações. "Vocês ficam ainda mais lindos e iluminados quando estão juntos", escreveu uma internauta. "Que lindos" ou "que família tão bela", são outras das muitas mensagens que se podem ler.

Ao que tudo indica, a mãe de Katia e Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, não esteve presente neste jogo do Al Nassr no Algarve. No entanto, não deixou de mostrar o seu apoio ao clube onde joga o filho.

"Bom jogo para o Al Nassr", escreveu junto de uma nova fotografia que publicou na sua página de Instagram horas antes da partida.

De referir que o Al Nassr - que atualmente é treinado pelo português Jorge Jesus - venceu o Rio Ave por 4-0. Um dos golos da vitória foi marcado por Mohamed Simakan enquanto os restantes foram Cristiano Ronaldo.