André Marques, o guarda-freio do Elevador da Glória que descarrilou em Lisboa, foi uma das vítimas mortais do trágico acidente que aconteceu na tarde de quarta-feira, dia 3 de setembro. Miguel Costa tinha entrevistado André há cerca de dois anos e hoje recordou essa conversa nas redes sociais.

"O André. Há cerca de dois anos, tive a sorte de o conhecer, quando de forma generosa e simpática aceitou conversar comigo, sem qualquer aviso prévio, no 'Alô Portugal'. Hoje, recebemos com enorme tristeza a notícia da tragédia do Elevador da Glória, que ceifou a vida de 15 pessoas. Entre elas, estava o André. O guarda-freio simpático, prestável e bondoso que conheci neste dia, e que nunca esquecerei. Um daqueles encontros breves, mas que ficam para sempre na memória", começou por escrever na legenda de um vídeo que mostra parte da referida entrevista ao guarda-freio.

Na mensagem, Miguel Costa deixou ainda as suas condolência à família de André e das restantes vítimas.

"À sua família, amigos e colegas, os meus sentimentos. Que encontrem força neste momento tão difícil. E estendo também os meus sentimentos a todos os familiares e amigos das outras 14 vítimas desta terrível tragédia", disse o ator e repórter da SIC.

"Que os feridos recuperem rapidamente. E que nunca nos esqueçamos daqueles que partem, mas deixam connosco a sua humanidade e generosidade", completou.

O dia de quarta-feira, 3 de setembro, ficou marcado pelo trágico acidente com o elevador da Glória, em Lisboa. O descarrilamento, que aconteceu pelas 18h04, na Calçada da Glória, provocou a morte de 16 pessoas e 22 ficaram feridas, sendo que mais do que cinco pessoas estão em estado grave, segundo as informações obtidas até ao momento.

Sabe-se ainda que os feridos foram encaminhados e distribuídos pelos hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier, Cascais e Amadora.