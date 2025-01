Depois da entrada de Jéssica Galhofas na gala de sábado, 4 de janeiro, do 'Secret Story - Desafio Final', a casa mais vigiada do país ganhou um novo participante logo no dia seguinte.

Conhecido como um concorrente impactante para o público, João Ricardo regressou ao jogo a 5 de janeiro - após ter sido expulso do 'Secret Story 8' a 29 de dezembro.

"Eu disse-lhe que ia voltar", disse o agora concorrente do 'Desafio Final' ao ser recebido pela voz.

Veja aqui o momento.

