Assim como aconteceu na semana passada, este também foi um fim de semana de dupla expulsão no 'Secret Story - Desafio Final'.

Depois da saída de Patrícia Carvalho, no sábado, estavam nomeados Afonso, Iury, Ossman, Tiago e Jéssica.

No domingo, dia 12 de janeiro, Jéssica Galhofas foi expulsa da 'casa mais vigiada do país', com 18 por cento dos votos.

Na mesma noite, houve uma nova entrada na casa. Joana Sobral, finalista do 'Big Brother', em 2023, é a nova concorrente. Em 2024, Joana estreou-se como comentadora nos Diários e Extras do 'Secret Story 8'.

Leia Também: Inês causa polémica ao dizer a Afonso: "Tens problemas cognitivos?"