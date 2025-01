À semelhança da semana passada, este também será um fim de semana de dupla expulsão no 'Secret Story - Desafio Final'.

Estavam nomeados os concorrentes: Afonso, Iury, Ossman, Patrícia, Tiago e Jéssica.

Na emissão do passado sábado, 11 de janeiro, Patrícia Carvalho foi a concorrente expulsa do programa, com apenas cinco por cento dos votos.

Restam agora os outros cinco nomeados que podem sair já este domingo, 12 de janeiro.



