Este fim de semana, 4 e 5 de janeiro, 'Secret Story - Desafio Final' surpreendeu o público com a emissão de duas galas e... com uma dupla expulsão.

No sábado, a decisão estava entre Afonso Leitão, David Maurício e Catarina Esparteiro. Com apenas 18% do votos, esta última acabou por ser a primeira concorrente eliminada de 'Secret Story - Desafio Final'.

Afonso Leitão conseguiu 63% e David Leitão esteve bastante perto de Catarina Esparteiro com 19% dos votos. Veja o momento.

Mas o programa não ficou por aqui. No domingo, houve mais uma expulsão inesperada.

Tal como se pode ler na página oficial do reality show, "a expulsão deste concorrente agitou a casa e deixou todos em sem palavras".

A decisão estava entre Nuno Jesus, Patrícia Carvalho e Joana Diniz. Com apenas 17% dos votos, o Nuno foi o segundo concorrente a abandonar o programa.

Seguiu-se Patrícia Carvalho com 22% e, em segundo lugar, ficou Joana Diniz com 61%. A primeira salva da noite tinha sido Daniela Santos.

Veja o momento da expulsão aqui.

