Jéssica Galhofas conversou com os jornalistas esta terça-feira, 14 de janeiro, com o propósito de fazer um balanço da sua participação no 'Secret Story - Desafio Final' e responder às polémicas.

Questionada sobre o fim da amizade com Francisco Monteiro, que conheceu no 'Big Brother 2023' e de quem era amiga próxima no jogo, a ex-concorrente explicou:

"O Francisco Monteiro agora tem uma vida... É comentador, esteve a comentar as galas, é comentador oficial da TVI. Temos uma vida muito diferente, caminhos diferentes, mas estou feliz por ele, como acho que ele também está feliz por mim e é só isso".

Jéssica assegura que não existe mal-estar entre ambos, apenas um afastamento que, pelo menos para já, levou ao fim da amizade.

"Não estamos em guerras, não estamos chateados um com o outro, não há nenhum conflito", assegurou.

"Cada um tem uma visão diferente de amizade. Não preciso de ter amigos que estão sempre comigo ou que falem comigo todos os dias, mas o mínimo acho que é importante e com o Francisco, neste momento, não tenho", disse, justificando assim o afastamento.