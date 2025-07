Bruna foi uma das grandes protagonistas da última gala do 'Big Brother Verão', da TVI. A cantora abriu o coração na curva da vida e acabou por fazer revelações surpreendentes sobre o relacionamento passado com Sérgio Rossi.

Ainda que sem mencionar o nome do músico, Bruna contou ter vivido uma "relação tóxica" com o pai da filha, Yara.

"Foi ela que me deu ainda mais força para sobreviver a esta situação de traições, de me sentir sozinha, anulada. Decidi que tínhamos de terminar, mas quando terminámos toda a minha vida foi arrancada. Fiquei sem nada. Sem roupa, sem dinheiro, sozinha, foi quando eu apanhei a minha primeira depressão", disse a artista.

A reação de Sérgio Rossi

O Fama ao Minuto falou com Sérgio Rossi a respeito das declarações da antiga companheira e mãe da sua filha. Em exclusivo ao nosso site, o cantor reagiu às acusações enaltecendo o enorme respeito que tem por Bruna e pela filha de ambos, Yara, atualmente com 21 anos.

"Tenho muito respeito pela minha filha e pela mãe da minha filha, também estou muito bem resolvido com os meus relacionamentos passados", começou por referir.

"Não quero alimentar guerras nem controvérsias, deixando a minha filha, que até trabalha comigo, no meio dos dois progenitores", referiu ainda.

Sobre o fim da relação com Bruna, Sérgio Rossi recusa revelar as verdadeiras motivações para a rutura mas diz ter sido ele a colocar o 'ponto final' e revela que, na época, ficou a guarda total da filha - que era ainda bebé.

"Ambos sabemos porque terminei com o nosso relacionamento e também não vou ser eu que vou falar sobre o assunto, éramos dois miúdos. O facto de um juiz me ter dado a guarda total da minha filha diz muito sobre mim como homem e como pai.

Apenas digo que criei sozinho a minha filha até ela ter cinco anos de idade, altura em que, por minha vontade, me reuni com a mãe dela e os nossos advogados e partilhei a guarda da menina com a mãe. Desde então temos um relacionamento muito cordial e respeitoso (pelo menos da minha parte)."

O músico, de 42 anos, referiu-se ainda ao relacionamento da filha com o padrasto, Carlos, com quem Bruna vive uma relação sólida há 15 anos. "Sei que a Yara tem um excelente padrasto, o Carlos, com quem também mantenho ótimas relações", disse.

Yara, importa referir, tem marcado presença em programas da TVI para apoiar a mãe. Esta semana esteve no 'Dois às 10' para comentar a curva da vida da mãe, mas não abordou o tema relacionado com a separação dos pais e confirmou a excelente relação que tem com o padrasto a quem chamou de "segundo pai".

Sérgio Rossi pede "paz" e revela desejo para a 'ex'

Sérgio Rossi apelou ainda nas suas declarações ao Fama ao Minuto que deixem o seu nome fora de polémicas, já que recentemente foi notícia na imprensa por ter sido acusado de violência doméstica pela ex-namorada, Ana Rita, que o cantor também acusou do mesmo crime.

O caso foi recentemente arquivado com os dois a chegarem a acordo. O ex-casal desistiu das respetivas queixas.

"Agradeço que me deixem em paz com as minhas canções, os meus concertos e as pessoas que me amam e que enchem e me inundam o coração de amor por todos os locais onde passo. Já chega, por favor, deixem-me em paz e a tentar ser feliz", apelou.

Por fim, o intérprete de 'És Perigosa' deixou um desejo relativo à ex-companheira e à sua participação no 'Big Brother Verão':

"Para concluir, desejo só que a mãe da Yara vença o programa, que tenha muito sucesso e seja muito feliz".

Leia Também: Bruna ficou "sem nada" após traições e relação tóxica com cantor famoso