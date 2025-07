Um das sobrinhas da princesa Diana, Eliza Spencer, de 33 anos, está noiva. A novidade foi partilhada nas redes sociais da modelo e do noivo, o seu namorado de longa data Channing Millerd.

Na página de Instagram podemos ver imagens do momento do pedido num cenário idílico: uma mesa cheia de flores e com vista para o mar.

O romântico momento aconteceu na ilha de Santorini, na Grécia. Ainda nessas fotos é possível ver o anel de noivado.

"Para todo o sempre", escreveu a influencer na legenda da partilha que acompanha com um coração vermelho.

Nos comentários da publicação, a irmã gémea de Eliza, Lady Amelia, fez questão de deixar umas palavras.

"A melhor notícia de todas. Não podia estar mais feliz por vocês os dois! A mellhor notícia do mundo. Amo-vos de todo o meu coração. O casal perfeito e o noivado dos sonhos", escreveu Lady Amelia.

Quem é Lady Eliza Spencer?

Lady Eliza e Lady Amelia são gémeas e filhas do irmão da princesa Diana, Charles Spencer, com Victoria Aitken. As irmãs, que nasceram em 1992 na África do Sul, têm uma relação de muita cumplicidade e são vistas juntas em várias ocasiões como o Royal Ascot, já que partilham também a profissão: são modelos e influenciadoras.