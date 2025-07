Hugh Grosvenor e a mulher, Olivia, que são os duques de Westminster, foram pais pela primeira vez no domingo, 27 de julho, dia em que deram as boas-vindas a uma menina que se chama Cosima Florence Grosvenor e nasceu em Londres.

A notícia foi confirmada através de um comunicado ao qual a People teve acesso. "O duque e a duquesa de Westminster estão emocionados por anunciarem o nascimento da filha. Tanto a duquesa quanto Cosima estão bem", começaram por partilhar.

"O duque e a duquesa estão agora ansiosos para passarem este momento especial juntos em família", acrescentaram na mesma nota.

O casal anunciou que estava à espera de um bebé no início do ano. Na altura, disseram também em comunicado (através de um porta-voz, no dia 12 de março): "O duque e a duquesa de Westminster estão muito felizes por anunciar que a duquesa está à espera de um bebé que vai nascer no verão. O casal está muito feliz com a notícia e ansioso para começar uma família juntos."

Hugh Grosvenor é padrinho do herdeiro ao trono, o príncipe George, filho mais velho do príncipe William, e padrinho do filho mais velho do príncipe Harry, Archie. A People relata que é possível que o príncipe William seja o padrinho do filho do duque de Westminster, uma vez que são amigos próximos e tem já esta ligação.

A revista recorda também que William, de 42 anos, e George, de 11, foram vistos com Hugh e Olivia num jogo de futebol em abril, quando o Aston Villa jogou contra o Paris Saint-Germain no Villa Park, em Birmingham, Inglaterra.

William e George são adeptos do Aston Villa e quando a equipa marcou, Hugh e Olivia saltaram das cadeiras nas bancadas para abraçar os herdeiros ao trono britânico. E esta foi também das primeiras aparições públicas dos duques de Westminster desde que anunciaram a gravidez.

O nascimento do primeiro bebé de Hugh Grosvenor e Olivia chega cerca de um ano depois de os duques de Westminster terem dado o nó, no dia 7 de junho de 2024. O casamento aconteceu na Catedral de Chester.

Hugh Grosvenor, de lembrar também, é considerada a pessoa mais rica do Reino Unido com menos de 40 anos, e era considerado um dos solteiros mais cobiçados do país antes da relação com Olivia. O duque tem uma ligação com a realeza britânica, sendo afilhado do rei. Além disso, a sua mãe é também madrinha do príncipe William, como destaca ainda a People.

