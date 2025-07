A seleção inglesa feminina de futebol sagrou-se campeã da Europa depois de derrotar a Espanha por 3-1 no desempate das grandes penalidades.

Várias personalidades da realeza estiveram presentes na final, como foi o caso das irmãs princesa Leonor e infanta Sofía (do lado espanhol), bem como do príncipe William e da filha, a princesa Charlotte (do lado inglês).

Houve ainda uma outra presença a registar: a da princesa Beatrice.

A princesa e a família assistiram ao desfile da equipa até ao Palácio de Buckingham para celebrar a vitória. Beatrice estava acompanhada do marido Edoardo 'Edo' Mapelli Mozzi, da filha mais velha Sienna Elizabeth, de três anos, do enteado Christopher Woolf, de nove, e da filha mais nova Athena Elizabeth, de seis meses.

Esta foi a primeira vez em que a princesa surgiu com a filha mais nova em público. A menina estava ao colo do pai, que revelou o seu lado mais 'babado', conforme se pode ver pelas imagens.



© Getty Images



© Getty Images

Athena, recorde-se, nasceu no dia 22 de janeiro, sendo um bebé prematuro, conforme Beatrice revelou num artigo que escreveu para a revista Vogue.

"Nada te prepara para o momento em que te apercebes que o teu bebé vai chegar mais cedo", confessou. A princesa disse ainda que a filha era de tal forma pequena que demorou semanas até que conseguisse realmente descansar de alívio.

Quem é a princesa Beatrice?

Beatrice Elizabeth Mary, de 36 anos, nasceu a 8 de agosto de 1988 e é a filha mais nova do príncipe André (irmão do rei Carlos III) e de Sarah Ferguson, duquesa de York (a mais velha é a princesa Eugenie).

Em setembro de 2019 ficou noiva do empresário de imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi depois dos dois se terem conhecido num evento na National Portrait Gallery, em Londres, nesse mesmo ano.

O casamento aconteceu a 29 de maio de 2020, numa pequena cerimónia que aconteceu na Capela Real no Palácio de St. James, dada as exigências da pandemia que não permitiram mais convidados.

A 18 de setembro de 2021 dá à luz a primeira filha, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Em janeiro deste ano chegou Athena.